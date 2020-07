Norwegian Cruise Line propone gli itinerari più belli per il 2021

Norwegian Cruise Line guarda avanti, verso il 2021, e propone itinerari che toccano tutti e 7 i continenti: dai grandi classici nel Mediterraneo, ai viaggi inseguendo il sole alle Hawaii e ai Caraibi, dall’Africa alle distese da esplorare dell’Alaska.

EUROPA. Il Vecchio Continente è pronto a svelarsi ai viaggiatori che solcano le acque del Mediterraneo e del nord Europa a bordo di Ncl. Da una parte, la scoperta della culla della civiltà occidentale visitando Roma, Cannes, le isole greche col come Santorini, Barcellona e tanti altri porti. Dall’altra le acque del Baltico, solcate un tempo dagli esploratori vichinghi, visitando Svezia, Danimarca, Finlandia e Russia. Oppure i fiordi norvegesi.

CARAIBI. Acque cristalline, cieli soleggiati e storie di bucanieri e tesori nascosti: è il richiamo del Mar dei Caraibi, a cui Ncl dedica 13 navi della flotta e itinerari brevi e lunghi a seconda dei propri desideri. Tra le esperienze da non perdere, i colori dell’architettura coloniale di Curaçao, la navigazione a Harvest Caye, le cascate nelle verdi foreste, le coste incontaminate della Costa Rica.

HAWAII. Island hopping per le Hawaii, che tocca 4 isole in 7 giorni alla scoperta della filosofia locale, imperniata sul concetto di “Aloha”, di amore e armonia. Spiagge di sabbia nera; escursioni fino alla cima dell’Haleakalā, l’imponente vulcano di Maui; cieli stellati senza fine; foreste lussureggianti, acque turchesi. E per chi volesse unire in un unico viaggio due delle destinazioni più famose al mondo, Norwegian Cruise Line ha lanciato crociere alle Hawaii e in Polinesia Francese nella stessa esperienza di viaggio.

AFRICA. Cultura, bellezza e natura insieme in Africa. Un paesaggio selvaggio e variegato quanto lo sono gli animali che vi girano liberamente. Safari di un giorno a Richards Bay o visita l’Addo Elephant National Park vicino a Port Elizabeth. A ovest, vigneti nella fertile zona di Cape Winelands e pinguini africani sulla Boulder Beach a Città del Capo. Alcuni itinerari includono pernottamenti a Città del Capo, alle Seychelles, in Egitto o a Richards Bay.

ALASKA. Terra fatta di estremi, di una natura tutta da scoprire. Un viaggio ai confini del mondo. Piena di fiordi di ghiaccio che dominano l’Oceano Pacifico e di picchi innevati, l’Alaska appare come una terra sterminata ma allo stesso tempo un luogo intimo, dove poter vedere le aquile che costruiscono il loro nido nella foresta costiera e le balene da 30 tonnellate sotto il catamarano.