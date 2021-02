Norwegian Cruise Line, gli agenti vincitori del contest di Ncl Air













Norwegian Cruise Line ha lanciato a dicembre Ncl Air, la piattaforma per le prenotazioni fly&cruise integrata in Book Norwegian, il motore di prenotazione dedicato agli agenti di viaggi.

Per promuovere il lancio di questo strumento dedicato al trade, Ncl aveva realizzato un contest a cui partecipavano automaticamente tutte le agenzie europee che riuscivano a effettuare una prenotazione includendo i voli Ncl Air fino al 31 dicembre 2020, sorteggiando per i vincitori alcuni voucher per lo shopping online.

I vincitori estratti per l’Italia sono stati l’agenzia viaggi Home & Away di Pavia e Pigi, che hanno ricevuto rispettivamente voucher del valore di 500 euro e di 100 euro. Sono risultati tra le prime agenzie a utilizzare la nuova funzionalità offerta da Ncl.

«È con sorpresa e orgoglio che abbiamo ricevuto la notizia del buono regalo legato a una delle prime prenotazioni in assoluto con Ncl Air – hanno commentato Nancy Fontanella e Alberto Bolognesi, titolari dell’agenzia viaggi Home & Away di Pavia – Abbiamo testato l’integrazione al sistema di booking online, trovandolo semplice e intuitivo. Ottima e conveniente per il cliente l’introduzione della tariffa Flexible accanto a quella effettiva. Abbinato al portale Norwegian Central, che include tutto il mondo Ncl in un solo clic, siamo sicuri che questi strumenti semplificheranno il nostro lavoro di vendita. La compagnia ha sempre alzato l’asticella alla ricerca di un prodotto sempre più di qualità. Anche in questo periodo molto critico del nostro lavoro, sentiamo la vicinanza virtuale e la costante presenza di Ncl, che ci permette di credere che non bisogna mollare mai, nemmeno in momenti simili, ma guardare sempre oltre».

Francesco Paradisi, business development manager per l’Italia, ha aggiunto: «La nostra filosofia di lunga data Partners First fa sì che mettiamo i nostri partner di viaggio al centro di ogni decisione aziendale. Ncl si impegna ad aiutare i nostri agenti a imparare, crescere e avere successo; siamo grati per il loro impegno e duro lavoro. Ncl Air è stato sviluppato utilizzando la loro prospettiva il nostro obiettivo è fare tutto il possibile per render loro l’esperienza di prenotazione semplice e intuitiva. Con Ncl Air si apre un nuovo capitolo nel rapporto con il trade italiano, dando la possibilità ai nostri partner di creare un pacchetto di viaggio completo in pochi semplici passaggi».