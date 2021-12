Norwegian Cruise Line cancella cinque crociere in Sudafrica













Norwegian Cruise Line ha cancellato cinque crociere in Sudafrica per via della diffusione di Omicron, la variante Covid che si sta diffondendo in vari Paesi del mondo e partita proprio dalla destinazione africana.

Le crociere Ncl interessate dalla cancellazione sono quelle in Sudafrica in partenza nel periodo che intercorre tra il 3 dicembre e il 26 gennaio prossimo.

“La sicurezza dei nostri ospiti, della crew e delle comunità resta la nostra priorità assoluta – ha dichiarato un portavoce di Norwegian Cruise Line – Continueremo a monitorare la situazione e ci adatteremo allo scenario”.

Su Travel Weekly, inoltre, viene riportato uno statement di Msc Crociere, che non comunica alcun cambiamento per le crociere in Sudafrica che, al momento, interessano solo i residenti.