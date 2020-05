Norwegian Cruise Line apre le vendite con 20 itinerari inediti

Norwegian Cruise Line ha annunciato l’apertura delle vendite di oltre un anno di viaggi dal 2021 al 2023, con itinerari verso 20 nuove destinazioni in tutti e sette i continenti.

Tra gli itinerari di spicco della compagnia di crociere, il primo viaggio della Norwegian Star in Antartide a partire dal 2021, con partenza da Buenos Aires, in Argentina, per una crociera di 14 giorni, con tappa in 5 porti in Argentina, Cile, Uruguay e Isole Falkland, navigando verso Deception Island ed Elephant Island/Cape Lookout.

La Norwegian Star a marzo 2022 salperà poi verso il Sudamerica e sarà la prima nave della flotta a fare tappa a Fortaleza e Salvador de Bahia, in Brasile, in un itinerario di 15 giorni con partenza da Rio de Janeiro. E ancora, la stessa nave, il 14 luglio e il 25 luglio 2022, andrà alla scoperta del Nord Europa, prima nave Ncl in Groenlandia, con scali a Nuuk, Qaqortoq e Nanortalik durante due viaggi consecutivi di 10 e 11 giorni da Reykjavik, Islanda.

I viaggi di 12 giorni della Norwegian Jade da dicembre 2021 a gennaio 2022, che segneranno una nuova prima volta della compagnia con crociere andata e ritorno da Città del Capo, in Sudafrica. Gli itinerari in Africa comprendono tappe a Luderitz e Walvis Bay, Namibia; Durban, e scali notturni a Cape Town e Richard’s Bay, Sudafrica.

La Norwegian Sun a novembre 2021 debutterà in Asia e sarà la prima della flotta a visitare le destinazioni esotiche di Nagoya, Beppu e Himeji in Giappone; Manila e Coron, Filippine; Kota Kinabalu e Melaka, Malesia; Muara, Brunei e Kampot, Cambogia.

«Gli itinerari appena annunciati dal 2021 al 2023 sono progettati per offrire agli ospiti vacanze indimenticabili – ha dichiarato Kevin Bubolz, managing director Contintental Europe di Norwegian Cruise Line – In questo momento, siamo tutti nel nostro rispettivo angolo di mondo sognando ad occhi aperti. Volevamo usare al meglio questo tempo per offrire i migliori itinerari. Salperemo verso più di 20 nuove destinazioni tra cui l’Antartide, la Groenlandia e il Sudafrica, navigando anche verso le oltre 300 destinazioni che i nostri ospiti hanno già imparato ad amare».

Ecco alcune delle nuove destinazioni incluse negli itinerari delle crociere: Elephant Island e Deception Island, Antartide; Nagoya e Beppu; Durban, Sudafrica; Luderitz e Walvis Bay, Namibia; Timaru, Nuova Zelanda; Manila e Coron, Filippine; Kota Kinabalu, Malesia; Muara, Brunei Darussalam; Melaka, Malesia; Miyakojima (Okinawa) e Himeji, Giappone; Fortaleza e Salvador de Bahia, Brasile; Nuuk, Qaqortoq e Nanortalik, Groenlandia; Yangon, Myanmar; Maputo, Mozambico; Kampot, Cambogia.