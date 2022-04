Norwegian Cruise apre la prima asta Nft del settore













Norwegian Cruise Line ha lanciato il marketplace Nft Ncl, che consente ai viaggiatori e agli appassionati del brand di possedere un pezzo di storia aggiudicandosi o acquistando Nft che riproducono il design e l’ispirazione delle nuove navi di Ncl, Norwegian Prima e Viva.

È la prima collezione di non fungible token del settore crocieristico e con questa operazione Ncl prosegue nella filosofia di avanguardia e innovazione che contraddistinguono la storia del brand.

La collezione è stata creata da Manuel Di Rita, conosciuto come “Peeta“, l’artista italiano che ha disegnato la creatività dello scafo della Norwegian Prima e della sua nave gemella Norwegian Viva. I sei pezzi della collezione possono essere visionati sul sito dedicato nft.ncl.com.

Il primo dei sei pezzi è all’asta al prezzo di partenza di 2.500 dollari, mentre gli altri a partire da 250 dollari. Il vincitore dell’asta si aggiudica anche una crociera in cabina con balcone su uno dei viaggi inaugurali della Norwegian Prima negli Stati Uniti, che salperà dal nuovo terminal PortMiami della compagnia.

Tutti i proventi dell’asta e delle vendite Nft saranno devoluti a Teach For America. Teach For America individua, sviluppa e sostiene una rete di leader che espandono le opportunità per i bambini dalle classi, dalle scuole e da ogni settore e campo che modella i sistemi più ampi in cui operano le scuole.

A partire da agosto 2022, Norwegian Prima offrirà viaggi nel Nord Europa da Amsterdam e Copenhagen, Danimarca, a partire dal 3 settembre; e itinerari caraibici da Galveston, Texas, Miami e Orlando, Florida, a partire dal 27 ottobre.