Norwegian Air verso una nuova policy bagagli

Potrebbero arrivare presto novità per quanto riguarda la policy bagagli a mano di Norwegian Air. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, infatti, la compagnia aerea avrebbe intenzione di seguire il modello Ryanair introducendo, così, una tariffa aggiuntiva per tutti i viaggiatori che scelgono di portare a bordo dell’aereo un bagaglio a mano.

La nuova impostazione di Norwegian, che segue sì quella della low cost irlandese ma anche quella di Wizz Air, dovrebbe prendere forma nella prima metà del 2020, anche se il vettore norvegese non ha dato troppi riferimenti in merito, evitando per il momento anche rumors su quelli che sarebbero i nuovi prezzi per la classica valigia 55x40x23.

Fino ad ora, in ogni caso, i bagagli a mano (di massimo 10 kg) erano ammessi a bordo degli aeromobili Norwegian senza alcun sovrapprezzo. E, nonostante le numerose critiche pervenute sulle attuali policy bagagli di Ryanair e Wizz Air, su cui si è scagliata anche l’Antitrust, queste sono ancora in vigore e potrebbero continuare a fare da apripista verso questa nuova tipologia di politica relativa ai trolley a mano per altre low cost.