Norwegian Air sceglie la tecnologia di Amadeus per i check in













Norwegian Air Shuttle ha scelto la tecnologia Traveler ID di Amadeus per la verifica dei documenti di viaggio, ormai parte fondamentale del ritorno agli spostamenti nazionali e internazionali.

La soluzione Amadeus sarà integrata nel check in self service dei clienti, sia attraverso l’app che attraverso il sito della compagnia aerea. I passeggeri saranno in grado di presentare la documentazione sanitaria richiesta nell’applicazione, che sarà poi verificata in base ai requisiti della destinazione.

«Siamo lieti di adottare questa tecnologia innovativa Amadeus che mira a migliorare l’esperienza dei passeggeri. Grazie all’integrazione con le regole Altéa, la funzionalità sanitaria di Traveler ID saprà quale tipo di documento i viaggiatori dovranno avere a disposizione in base all’itinerario e alla nazionalità. Norwegian vuole essere leader nella semplificazione del customer journey, e il nostro trial di Traveler ID per la tecnologia Safe Travel rappresenta un passo importante per il settore al fine di garantire ai passeggeri la possibilità di viaggiare in sicurezza, rispettando le più recenti normative di viaggio», ha dichiarato Tor-Arne Fosser, Norwegian Executive vice president products and digital development.

A livello nazionale, Norwegian collabora inoltre con le autorità aeroportuali Avinor, il governo norvegese e la direzione sanitaria nazionale per garantire la totale collaborazione tra tutte le parti coinvolte mentre la compagnia aerea opera verso l’obiettivo comune di far ripartire il viaggio.

Traveler ID è completamente integrato nel sistema di check in del vettore: ciò significa che una volta che il passeggero ha completato le informazioni saranno a disposizione per tutto il viaggio in modo veloce: «È per noi motivo di grande soddisfazione che Norwegian Air Shuttle abbia scelto Traveler ID, offrendo ai propri passeggeri i vantaggi di questa tecnologia innovativa – ha commentato Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia – Traveler ID aiuta a centralizzare e semplificare il processo di verifica delle cartelle mediche digitali dopo il Covid-19, eliminando il bisogno di login multipli e app diverse, e consentendo un’esperienza di viaggio più fluida e senza attrito».