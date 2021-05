Norwegian Air rischia di chiudere entro fine anno













Precipita la situazione economica in casa Norwegian Air, già in profonda crisi prima della pandemia.Il piano di ristrutturazione lanciato a inizio anno, infatti, stenta a decollare e i vertici della compagnia hanno fatto trapelare la possibilità che la compagnia aerea possa chiudere definitivamente i battenti “entrando in un processo di liquidazione o fallimento entro il secondo o terzo trimestre del 2021″, secondo quando citerebbe un documento inviato agli investitori.

Se infatti, non dovessero arrivare in breve tempo dai fondi i circa 500 milioni di euro previsti e utili a rimpinguare le casse vuote del vettore, lo spettro della chiusura si tramuterebbe in amara realtà. Un ulteriore segnale di difficoltà, infatti, è arrivato proprio nelle scorse settimane quando la compagnia aerea aveva ipotizzato la possibilità di tramutare i rimborsi ai clienti (per i voli cancellati) in vere e proprie azioni di Norwegian Air, con un controvalore del 200% rispetto a quanto i clienti avrebbero dovuto ricevere.