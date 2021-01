Norwegian Air ottiene nuovi aiuti di Stato













Il governo norvegese ha annunciato lo stanziamento di nuovi aiuti per Norwegian Air sostenendo così il nuovo corso della compagnia aerea. Come già annunciato la scorsa settimana, il nuovo operativo di Norwegian – solo corto e medio raggio e addio alle rotte long haul su America e Asia (scelta che sacrifica oltre 300 posti di lavoro a Roma) – era la condizione primaria posta dallo Stato norvegese per approvare nuove misure di sostegno al vettore.

Ora, secondo la nota di Norwegian (che non ha specificato il valore economico degli aiuti, ndr) il supporto del governo “aumenta in maniera importante la possibilità di superare la crisi causata dalla pandemia e accresce la nostra possibilità di raccogliere nuovi capitali superando così il processo di ristrutturazione in atto”. Per il ceo Jacob Scharm, infatti, Norwegian «ha ancora tanto lavoro davanti a sé, ma la partecipazione del governo sostiene il fatto che stiamo procedendo nella giusta direzione».