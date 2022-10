Norwegian Air migliora i conti e torna all’utile

Com’è che si diceva? “Nel bene o nel male, purché se ne parli”. E tutto si può dire di Daniela Garnero #Santanché tranne che passi inosservata. Perciò, da venerdì scorso, giorno in cui la neo premier Giorgia #Meloni l’ha investita della carica di ministro del #Turismo, il web (e non solo lui) sembra essersi accorto che il turismo, appunto, ha un dicastero e che i temi in ballo – guarda un po’ – sono così delicati da farsi, già da ora, il segno della croce.Del direttore Roberta Rianna