Norwegian Air, guida alla nuova policy bagagli

È in vigore la nuova policy bagagli di Norwegian Air, che come anticipato segue sostanzialmente il modello Ryanair (e Wizz Air) e applica restrizioni per quanto riguarda la possibilità di portare o meno (e gratuitamente) il bagaglio a mano da depositare in cappelliera a bordo dei propri aeromobili.

Visitando il sito web del vettore low cost norvegese, infatti, nella sezione dedicata al bagaglio a mano viene illustrata la nuova struttura relativa alla tipologia di biglietto che si vuole acquistare: per chi sceglie di viaggiare in LowFare, è possibile portare con sé solo un bagaglio da depositare sotto il sedile per un massimo di 10 kg. Chi vorrà posizionare il proprio trolley nella cappelliera dovrà pagare un sovrapprezzo che sta tra i 5 e i 10 euro.

In LowFare Plus, invece, si possono salire a bordo due bagagli (uno da mettere in cappelliera e l’altro sotto il sedile) che insieme non possono superare i 10 kg; infine, i ticket Flex, Premium e Premium Flex prevedono la stessa possibilità della tariffa precedente ma con un peso totale delle valigie “a mano” di 15 kg. Gli extra, ovviamente, saranno da pagare.

Per chi ha prenotato il proprio viaggio prima del 23 gennaio, così come da comunicazione della compagnia aerea, si applica la policy bagagli antecedente, che prevede la gratuità del bagaglio destinato in cappelliera nel rispetto del peso consentito dal regolamento.