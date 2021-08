Norvegia, stretta sui non vaccinati: torna la mini quarantena













Nuove regole per i non vaccinati in procinto di partire per la Norvegia: a partire dal 2 agosto l’Italia, insieme a San Marino e Islanda, sono rimossi dalla lista verde pubblicata dal ministero della Salute norvegese, riferita ai Paesi considerati sicuri in base alla loro situazione epidemiologica per il Covid-19, ed entrano nella lista arancione.

Pertanto, i cittadini non vaccinati e non in possesso di Green Pass provenienti da questi Paesi, saranno tenuti a seguire le regole di ingresso – che prevedono tamponi prima e dopo la quarantena di 3 giorni – quando pianificano di entrare nello stato scandinavo. Regole ancora più stringenti per chi proviene dalla Sardegna, che viene classificata nella lista Rossa, e prevede regole di quarantena più stringenti.

Le autorità norvegesi specificano però che «le persone che sono completamente vaccinate o che si sono riprese dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi e che possono documentarlo con un certificato Covid-19 verificabile, collegato al gateway Eudcc, potranno entrare liberamente in Norvegia, indipendentemente da quale paese stanno viaggiando».

L’elenco arancione, oltre all’Italia include attualmente anche Belgio, Estonia e Svizzera. Il sistema a semaforo adottato da qualche mese dalla Norvegia, classifica i Paesi nelle categorie verde, arancione, rosso e rosso scuro, sulla base della situazione Covid-19 al loro interno.

A partire dal 5 luglio, comunque, alcune isole ed arcipelaghi europei selezionati dal ministero della Salute norvegese, tra cui Sardegna e Sicilia, ma anche le isole Baleari, le Canarie, e altre isole del mediterraneo a vocazione prettamente turistica, saranno valutati a livello regionale. Questo significa che, se la situazione del contagio locale soddisfa i requisiti per essere classificati come paesi/regioni verdi, sarà possibile per i cittadini norvegesi viaggiare in queste regioni senza dover andare in quarantena al ritorno a casa.