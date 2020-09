Norvegia, quarantena per chi arriva dall’Italia

La Norvegia sconsiglia i viaggi non essenziali in Italia e introduce la quarantena di 10 giorni per chi arriva dal nostro Paese, nell’ambito delle misure di contrasto al nuovo coronavirus. Lo ha riportato Bloomberg citando un comunicato del ministero degli Esteri.

Sulla base della valutazione settimanale dell’Istituto di sanità pubblica sulla situazione relativa al Covid-19, la Norvegia ha deciso di sconsigliare i viaggi non essenziali, oltre che in Italia, anche in altri Paesi dell’area Schengen/See (Spazio economico europeo), tra i quali Slovenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda. Questi Paesi vengono modificati da “giallo” a “rosso” sulla mappa che mostra lo stato della quarantena all’ingresso in Norvegia dall’Europa. Già dal 5 settembre, chiunque arrivi in Norvegia da questi Paesi dovrà restare obbligatoriamente in quarantena per 10 giorni.