Norse Atlantic, via libera delle autorità ai voli Europa-Usa













Norse Atlantic ha ricevuto il via libera dello United States Department of Transportation (Usdot) per operare dagli Usa verso l’Unione europa: i voli della compagnia norvegese fondata dall’ex Norwegian Air Bjorn Tore Larsen dovrebbero partire in primavera dall’aeroporto di Oslo su destinazioni selezionate degli Stati Uniti.

Così come si legge sulla testata Usa Skyft, tra le rotte in programma ci sono anche quelle da New York, Los Angeles e Florida verso Londra e Parigi.

«Siamo entusiasti dell’approvazione da parte dello Usdot. Crediamo che i voli transatlantici torneranno con forza dopo la pandemia», ha dichiarato il ceo e fondatore della compagnia aerea, Bjorn Tore Larsen.

Norse lo scorso dicembre ha ricevuto il certificato di operatore aereo dall’autorità dell’aviazione civile norvegese e ha preso in consegna il suo primo Boeing 787-9 Dreamliner.