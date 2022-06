Norse Atlantic da agosto volerà sulla Berlino-New York













La nuova compagnia ultra low cost Norse Atlantic Airways ha annunciato l’inserimento dei voli su Berlino dagli Stati Uniti (per la precisione New York Jfk) nel suo network. La destinazione tedesca si aggiunge alle già annunciate Londra e Oslo: da quest’ultima, infatti, partiranno i primi servizi del vettore da metà giugno, sempre per la Grande Mela.

Il collegamento di Norse sulla capitale tedesca sarà giornaliero e debutterà il prossimo 18 agosto. Norse collegherà Berlino anche con Los Angeles, sempre dal 18 agosto ma tre volte a settimana. Il servizio giornaliero New York-Londra Gatwick sarà avviato invece il 12 agosto. A seguire dovrebbero esserci anche voli da Oslo per Fort Lauderdale, Orlando e Los Angeles.

Norse Atlantic opererà con tre pacchetti tariffari per i posti in Economy con Boeing 787 Dreamliner e tre pacchetti in cabina Premium.