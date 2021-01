Norme anti Covid, Turkish lancia il video di bordo con il Dr. Oz













Turkish Airlines, ha lanciato TK Extra Care, una video presentazione che mette in evidenza le sue nuove misure di igiene protettiva, in collaborazione con il dottor Mehmet Oz, ambasciatore della compagnia aerea nel mondo nonché produttore e conduttore del famoso The Dr. Oz Show.

Nel video animato di tre minuti, il dottor Oz mostra come ci si impegni a ridurre il contatto con e fra passeggeri, a partire dal check in online e dal trasporto di soli oggetti personali in cabina. Gli spettatori apprendono che all’ingresso in aeroporto tutti i passeggeri devono indossare una mascherina e in tutto il terminal sono disponibili disinfettante per le mani e controlli della temperatura corporea.

Il video evidenzia, inoltre, che Turkish Airlines ha adottato misure di sicurezza supplementari per garantire la massima tranquillità, come la disinfezione dei bagagli con un sistema uv e l’imbarco dei passeggeri in piccoli gruppi, partendo dalla parte posteriore dell’aereo fino a quella anteriore. Esperti di igienizzazione sono presenti su ogni volo per mantenere un alto livello di salute e sicurezza, mentre ogni passeggero riceverà un kit di igiene all’imbarco.

«Non c’è dubbio che i viaggiatori di tutto il mondo siano di fronte a un immenso bisogno di misure di sicurezza e di tranquillità per i loro viaggi – ha dichiarato il presidente del cda e del comitato csecutivo di Turkish Airlines, M. İlker Aycı – Queste precauzioni di sicurezza supplementari sono state introdotte in accordo con le valutazioni e le approvazioni dei comitati autorizzati. Con il rilascio di TK Extra Care,ci auguriamo che gli spettatori riconoscano il duro lavoro e l’impegno di Turkish Airlines nel mantenere al sicuro sia i passeggeri che gli equipaggi e siamo lieti che il Dr. Oz condivida il nostro messaggio al mondo».

A giugno, in occasione della ripresa dei servizi, la compagnia aveva già lanciatole nuove linee guida per viaggiare sicuri e due servizi a bordo, introdotti per proteggere la salute dei suoi ospiti. La compagnia aerea continua ora a distribuire ai propri ospiti i kit di igiene, contenenti una mascherina, un disinfettante e una salvietta antisettica, mentre fra il personale di cabina gli “esperti di igiene” sono incaricati di far rispettare tutte le misure di igiene a bordo e il distanziamento sociale, per garantire ai passeggeri un volo sicuro.