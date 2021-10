Nord Europa per spiriti liberi: le soluzioni Combotour spiegate alle adv













Tornano i seminari formativi in presenza per gli agenti di viaggi. L’organizzazione porta la firma di Combotour che domani 6 ottobre incontrerà a Saronno (Varese), in una sessione già sold out da giorni, gli adv dell’area, a cui illustrerà le opzioni su Norvegia, Svezia e Finlandia, parte integrante del nuovo catalogo del t.o. dedicato al Nord Europa.

Una brochure rivoluzionata nei contenuti perché si presenta come una guida per gli agenti con quattro declinazioni di viaggi da proporre ai propri clienti: Tour con guida in italiano; Fly & Drive con itinerari organizzati con auto a noleggio; Spirito Libero, tour nei quali si privilegia l’utilizzo di mezzi locali per viaggiatori indipendenti che non vogliono rinunciare ai servizi di un tour operator; Esperienze locali, con suggerimenti di attività per conoscere storia, tradizioni, usanze e gastronomia.

Le quattro soluzioni di viaggio vengono declinate per tutte le destinazioni in catalogo (Paesi scandinavi, Danimarca, Irlanda, Scozia e Inghilterra) tranne l’Islanda dove, non essendoci una rete di mezzi pubblici, non è possibile viaggiare da “Spirito Libero”. Per questa destinazione Combotour prevede viaggio di nozze, esperienze romantiche e suggestive tra panorami selvaggi e lunari, acque termali, geyser e deserti di lava.

«Riprendiamo dopo lo stop forzato – spiega Marco Meneghetti, cotitolare con Anna D’Oriano di Combotour – i nostri incontri riservati agli agenti di viaggi con questa novità di prodotto, i Paesi scandinavi, che abbiamo sviluppato in itinerari che rispecchiano la nostra filosofia. Non c’è nulla di standardizzato in questi viaggi che consentono di visitare il grande Nord in modo alternativo, ma con il supporto di voi un tour operator».

«Questa – aggiunge Anna D’Oriano – non è l’unica novità perché in questi mesi abbiamo riflettuto molto su un cambio nome di uno dei marchi delle nostre due linee. Abbiamo modificato “Viaggi Zaino in Spalla” con “Spirito Libero per viaggiatori indipendenti”. Ci sembra molto più in linea con i viaggi proposti, adatti a chi non ama muoversi in gruppo, preferisce farlo in autonomia, ma con la garanzia di usufruire di prodotti da tour operator, quindi testati e sicuri. Inoltre, si evita l’equivoco di essere equiparati a viaggi per backpacker. Graficamente il logo resta sempre come il precedente, ma cambia proprio il nome».

Il team di Combotour illustrerà a Saronno in modo esaustivo l’intera programmazione. Prevista anche la partecipazione del corrispondente in loco, in arrivo dalla Norvegia. Obiettivo dell’incontro: orientare gli agenti di viaggi a proporre la Scandinavia in modo alternativo, spostandosi con gli efficientissimi mezzi locali. Non mancano, poi, una serie di itinerari più classici, tra cui l’immancabile spettacolo dell’aurora boreale.