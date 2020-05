Non solo Napoli, agenzie di viaggi in piazza anche a Pescara

Giovedì 21 maggio, dalle 10 alle 12.30, un centinaio di agenti di viaggi di tutto l’Abruzzo scendono in piazza Unione, a Pescara, in contemporanea con la manifestazione di Napoli indetta da Adv Unite per protestare contro governo e Regione, colpevoli di “aver dimenticato la categoria”.

“Solo promesse non mantenute abbiamo ottenuto in più di due mesi di chiusura delle nostre attività, ma – dichiara Erminio Di Cioccio, referente del movimento spontaneo delle adv abruzzesi – a noi purtroppo non basterà rialzare la serranda per riattivare le nostre aziende, a differenza di altri imprenditori. Con le crociere sospese, il caos voli, vacanze fuori dai confini nazionali per ora bloccate, stiamo davvero vivendo un dramma senza precedenti”.

Per questo, gli agenti d’Abruzzo chiedono a voce alta sia alla Regione che al governo “misure specifiche per impedire il tracollo del settore. È necessario tradurre in fatti concreti i nuovi provvedimenti”.