Non solo lusso: così si evolve Hello Villas by Nicolaus













Prosegue il percorso del Gruppo Nicolaus per lo sviluppo del segmento extralberghiero, altro tassello importante del piano di crescita aziendale, che registra un’importante evoluzione del portale B2B hellovillas.com nato dall’esperienza maturata con Raro Villas e il sistema di booking online Hello Book.

Il lancio della nuova fase della piattaforma vede l’inserimento anche del prodotto generalista extralberghiero con case vacanze al mare, appartamenti, case nei centri storici, b&b e boutique hotel in Italia e nel Mediterraneo (Grecia, Croazia, Turchia, Francia, Spagna, Svizzera): con i nuovi ingressi il portale conta oggi oltre 2.400 prodotti italiani e internazionali.

Gli agenti di viaggi, durante la ricerca, possono trovare anche la commissione a loro spettante, scaricare il voucher di prenotazione, accedere al web check in e prenotare servizi ed esperienze per arricchire l’esperienza di viaggio del cliente.

«Con molta soddisfazione annunciamo al mercato l’evoluzione del nostro portale B2B Hello Villas, che imprime un nuovo passo al segmento di offerta extralbeghiera del Gruppo Nicolaus. Il lavoro di selezione è stato immane, anche in relazione alla verifica e all’interlocuzione reale con i property manager, ma era necessario al fine di garantire un’ampia scelta e la massima affidabilità, fattori che ci permettono di dire che Hello Villas è ora uno dei più grandi portali italiani di prodotto extralberghiero», commenta Luigi Fusco, ad di Raro Realty.