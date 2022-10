Non solo Colosseo: le top destination 2022 di Uber

È più che buona la ripresa del turismo durante la summer 2022. La conferma arriva anche da Uber e dai suoi servizi Black, operato da Ncc a Roma, Milano, Bologna, Torino, Firenze, Palermo e Catania; e Taxi, su Roma e Milano.

Soluzioni di trasporto grazie a cui sono state svelate le destinazioni preferite dagli italiani e, in particolare, dai turisti che durante questa estate infinita, che durerà anche per il ponte del 1° novembre, hanno scelto l’app per spostarsi nel nostro Paese. Tiene banco, chiaramente, il Colosseo a Roma o anche il Duomo di Milano, ma Uber fa sapere che i viaggiatori apprezzano sempre più anche posti alternativi come, ad esempio, il Sacro Bosco di Bomarzo a Viterbo.

Quest’anno a trascorrere le vacanze in Italia sono arrivate persone da tutto il mondo: l’app ha registrato utenti di 113 nazionalità differenti, in particolar modo provenienti da Stati Uniti, Canada, Singapore, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Polonia e India. Al netto dei vari Colosseo a Roma, Duomo di Milano, Palazzo della Signoria a Firenze e Teatro Massimo a Palermo, ci sono alcune insolite destinazioni che spiccano rispetto agli altri anni.

Quali? Parliamo di Villa e Giardino Bardini a Firenze, delle Catacombe dei Cappuccini e della Cappella Palatina a Palermo, del Parco archeologico di Ercolano a Napoli e del Sacro Bosco di Bomarzo a Viterbo.

Rispetto al 2019 la domanda di viaggi in Uber nelle città italiane dove è presente il servizio è quasi raddoppiata: complessivamente, da marzo 2022 ad oggi l’app di Uber in Italia è stata aperta oltre 15 milioni di volte per richiedere una corsa.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti durante l’anno, in particolare in questa altissima stagione che per noi è iniziata a marzo e sta continuando ancora – ha dichiarato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia – Settembre è stato il nostro miglior mese di sempre e il clima mite sta favorendo i viaggi e gli spostamenti anche in queste settimane, quindi siamo fiduciosi di concludere l’anno con ottimi risultati prevedendo un incremento della domanda maggiore rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti».