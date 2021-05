Noleggio young, Locauto mette in palio una patente su Instagram













Patente “in palio”: ecco il premio di un concorso lanciato da Locauto Rent su Instagram, Vinci la patente con Locauto, valido fino al 19 giugno prossimo: rispondendo a quattro domande proposte tra le Stories in evidenza sul profilo ufficiale @locautorent e condividendo sul proprio profilo la story finale, si partecipa all’estrazione per vincere il rimborso completo delle spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. Inoltre, se entro la data di scadenza del concorso il partecipante sarà follower del profilo ufficiale di Locauto, le possibilità raddoppieranno (termini e condizioni del concorso si possono consultare nel link in bio di @locautorent).

Il concorso punta a promuovere Locauto Young, il primo servizio di noleggio auto pensato per coloro che hanno la patente B da meno di 12 mesi. «Dopo aver creato questo servizio prima dell’avvento della pandemia, come Locauto abbiamo scelto di promuoverlo creando un concorso ad hoc, studiato per i giovani sul loro social network preferito, che li potesse accompagnare in questo passo così importante», commenta Raffaella Tavazza, vice president di Locauto.