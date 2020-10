Noleggio moto, l’offerta premium Hertz Ride di Global Gsa

Global Gsa si specializza ancora di più sul noleggio su ruote. Dopo la pluriennale esperienza nel noleggio di auto, dopo aver lanciato nel 2014 il primo broker italiano di noleggio Ccmper, adesso la compagnia propone al trade Hertz Ride, il prodotto a marchio Hertz di noleggio moto premium disponibile in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Slovenia e Usa.

È possibile prenotare noleggi self drive che tour di gruppo a date fisse. Sono disponibili speciali tariffe weekend, gruppi e mensili.

«Hertz Ride è un prodotto di qualità, la flotta è composta principalmente da moto Bmw con un’immatricolazione massima di 7 mesi e non più 15mila chilometri, i mezzi preferiti dai motociclisti per i lunghi viaggi – spiega Massimo Fede, direttore vendite di Gdsm Global Gsa che da motociclista si occupa anche del prodotto – È possibile inoltre noleggiare una serie di accessori di alta gamma: borse e gps originali Bmw, Cardo Intercom System e caschi Nexx, per offrire la migliore esperienza di viaggio».

Il prodotto si rivolge a chi ha già una certa esperienza per questo tipo di viaggi; il personale di Hertz Ride effettua sempre un test drive al momento della consegna del mezzo che viene poi regolato in modo personalizzato in base alle esigenze del cliente.

«Hertz Ride è un prodotto capace di far vivere forti sensazioni di libertà e siamo convinti che susciterà grosso interesse nel mercato – commenta Manlio Olivero, ceo di Gdsm Global gsa – Grazie al supporto e all’assistenza offerta dal nostro help desk B2B, questo nuovo prodotto potrà essere proposto con facilità e sicurezza anche da chi non ha una profonda conoscenza motociclistica».