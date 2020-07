Noleggio barche, Click&Boat acquisisce Nautal

Click&Boat, piattaforma che opera nel noleggio di imbarcazioni online, ha annunciato l’acquisizione di Nautal, altro specialista del boat rental via web. L’azienda, che rappresenta la quinta acquisizione in sei anni di attività a seguito di Salisharing, Captain’Flit, Océans Evasion e Scansail, manterrà il suo nome e rimarrà indipendente all’interno della corporate di Click&Boat, con i 40 dipendenti che continueranno a operare dall’ufficio di Barcellona.

L’operazione di fusione contribuirà a rafforzare entrambe le parti, grazie a un perfetto connubio di risorse complementari. Entrando a far parte di Click&Boat, Nautal consentirà al Gruppo di trarre vantaggio da nuove capacità operative e da un business di 3.5 milioni di utilizzatori.

Con un volume d’affari di 12.6 milioni di euro del 2019, Nautal permetterà di sviluppare in modo ancora più esteso le proposte per i diportisti e di allargarsi in modo definitivo anche sul mercato delle houseboat, attuale punto di forza della compagnia spagnola. Nautal smuoveuna grande quantità di barche in 67 Paesi, 2.900 delle quali in Italia.

«Click&Boat e Nautal condividono valori e visioni. Con questa nuova acquisizione, il Gruppo apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia del suo sviluppo, consentendoci di raggiungere ancora più alta qualità e competenza nei servizi offerti», ha dichiarato Jérémy Bismuth, cofondatore di Click&Boat.

Anche il ceo di Nautal, Octavi Uyá, concorda nell’affermare che l’operazione consolida la posizione di entrambe le compagnie nel mercato del noleggio di barche, ed estende il loro raggio d’azione grazie all’integrazione dei servizi: «Questa acquisizione commerciale va a definire Click&Boat come il più grande Gruppo di turismo nautico a livello internazionale. Allo stesso tempo, Nautal diventa un partner strategico grazie alla sua esperienza nel settore del charter professionale e contribuisce mantenendo la sua leadership in Spagna, Germania, Paesi Bassi e Grecia».