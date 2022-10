Noleggiare spinge sul trade con le promo per t.o. e agenzie

Ottomila e cinquecento veicoli, 45 filiali sul territorio nazionale, 50 milioni di fatturato: sono i numeri di Noleggiare, società di rent a car 100% italiana impegnata a consolidare sempre più il rapporto con il travel trade con servizi e offerte dedicate. Come la promo lanciata a Ttg Travel Experience, valida per tutto il 2023, del 20% di sconto sul noleggio auto a breve termine dedicato ad agenzie di viaggi, tour operator e professionisti del turismo.

«Lavoriamo sia con i grossi tour operator che con i network – afferma Laura Spatola, head of sales nbt – Abbiamo accordi con Geo Welcome, Gattinoni, Uvet e Frigerio, Msc e Going, tra gli altri. Supportiamo anche le piccole agenzie di viaggi con il nostro microsito dedicato dove possono prenotare autonomamente, avere una modalità di pagamento dedicata, listino netto piuttosto che commissionabile con le migliori tariffe disponibili, varie azioni sulle commissioni durante l’anno in base alla stagionalità».

«Questo ci sta portando grandi successi, cominciano a consolidarsi alcuni rapporti con i grossi player del settore come Alpitour, Tui, Imperatore, Travel Sardinia e questo ci sta permettendo di crescere a livello di volumi e fatturato», aggiunge Spatola.

Per quanto riguarda la clientela business, Noleggiare ha pensato a soluzioni vantaggiose per rispondere alle esigenze di noleggi a medio e lungo termine, con costi competitivi, vetture ibride, plug-in ed elettriche, formule flessibili, soluzioni su misura, servizi a terra come la Priority Lane negli aeroporti e la possibilità di usufruire del Noleggio Premium anche tramite il sito internet.

Si tratta di una vera e propria corsia preferenziale che consente di aggiungere plus particolari come l’assicurazione Platinum, un canale di supporto dedicato durante la prenotazione, il guidatore aggiuntivo incluso nel costo, l’accoglienza dedicata presso i desk di noleggio, la responsabilità 0 in caso di danno/furto del veicolo.

Particolarmente sensibile alle tematiche della green mobility, Noleggiare da un paio di anni ha inserito in flotta vetture e furgoni full-electric o ibridi, implementando l’offerta con un supporto anche in termini di servizi, impianti, colonnine, ricariche, di cui in Italia c’è ancora carenza.

«Stiamo anche dotando tutta l’infrastruttura per aprire e affiancare il cliente a questo tipo di noleggio – precisa Spatola – Vediamo comunque che l’interesse c’è, anche a livello reportistico per il canale business, a supporto del loro bilancio final. L’obiettivo di Noleggiare è crescere offrendo un servizio di qualità, affiancare i nostri clienti sia diretti che leisure e business per servizi di mobilità a breve, medio e lungo termine, dove fungiamo da intermediari con i principali player del mercato».

Sempre sul fronte dell’ecosostenibilità e per garantire la massima trasparenza agli stakeholder, Noleggiare ha recentemente redatto un rapporto in cui ha reso noti i dati relativi alla responsabilità sociale, ambientale e di governance della propria organizzazione, che include una serie di iniziative e attività implementate nel corso del 2021. Il documento sarà a breve affiancato da un codice etico per ufficializzare i principi di comportamento e sarà formalizzata la politica di “equal pay” già applicata a tutti i dipendenti.