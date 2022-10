Noleggiare, flotta sempre più green e dipendenti in equal pay

Tra gli operatori del travel presenti alla fiera di Rimini c’è anche la società 100% italiana di rent a car Noleggiare, allo stand 115 nel Padiglione C5.

In questi mesi, Noleggiare ha continuato il rafforzamento delle sue attività, sia sul fronte prettamente turistico che business, seguendo una linea green e permettendo ai viaggiatori di optare per una flotta di auto interamente elettriche o ibride. Inoltre, proprio in ambito ecosostenibile la società ha redatto un rapporto in cui ha reso noti i dati relativi alla responsabilità sociale, ambientale e di governance della propria organizzazione.

«Siamo consapevoli che la crescita e il successo dipendono anche e soprattutto dalle persone e dal territorio in cui operiamo: vogliamo quindi restituire valore, promuovendo progetti meritevoli, adottando pratiche etiche e trasparenti nei confronti degli stakeholder – ha commentato Franco Tomasi, ad di Noleggiare – Lavoreremo alla stesura di un codice etico, per ufficializzare i nostri principi di comportamento e andremo a formalizzare una politica, che già applichiamo, di equal pay per tutti i nostri dipendenti».