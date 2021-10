Noleggiare esordisce in fiera in partnership con Toyota













L’operatore del rent Noleggiare sarà presente, per la prima volta, all’edizione 2021 di Ttg Travel Experience, la fiera italiana dedicata alla promozione delle proposte turistiche in Italia, con focus sul B2B. La compagnia di noleggio presenterà tutte le novità aziendali, insieme a un partner d’eccezione: Toyota Italia.

«Abbiamo deciso, per la prima volta, di prendere parte a questa importante manifestazione – ha spiegato Franco Tomasi, managing director di Noleggiare – che ci consentirà di incontrare di persona gli operatori del settore. Avremo così l’opportunità di presentare tutti i nostri servizi e dimostrare ulteriormente la nostra affidabilità».

Presso lo stand 125, padiglione C5, i visitatori potranno scoprire l’offerta Noleggiare e visionare una Toyota Proace City Verso, la multispazio full electric della casa giapponese, in grado di percorrere fino a 330 km con una carica completa. La partnership con Toyota, leader mondiale nella mobilità idrida, rientra in quella volontà di sostenibilità che l’azienda di Verona sta portando avanti: negli ultimi mesi sono stati infatti inseriti nella flotta nuovi veicoli full hybrid, plug-in e anche full electric, disponibili per il noleggio sia a breve che a lungo termine.

«Anche i turisti italiani sono ormai sensibili alla tematica ambientale – conclude Franco Tomasi – e non a caso riceviamo sempre maggiori richieste di veicoli elettrificati, sia leisure che business, per questo stiamo arricchendo la nostra offerta con mezzi sempre più sostenibili».

Noleggiare ha inoltre recentemente inaugurato 6 nuove filiali che vanno ad aggiungersi ai 34 hub strategici già presenti sul territorio italiano. Tra i plus di Noleggiare sul fronte online figura anche il servizio di web check in (implementato e migliorato) che fornisce all’utente la possibilità di velocizzare il ritiro del veicolo prenotato. Questa procedura, già attiva prima dell’emergenza sanitaria, è stata ulteriormente potenziata, così da poter rispondere alle misure di distanziamento in vigore.