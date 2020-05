Noleggiare, ecco il nuovo piano per il rent a car

Noleggiare ha elaborato una nuova offerta di servizio, partendo dal presupposto di attraversare una crisi imprevedibile e senza eguali, che ha cambiato le priorità, le abitudini e imposto regole stringenti sulla sicurezza sanitaria. In attesa che si delinei lo scenario dei prossimi mesi, ma guardando al futuro con fiducia, la società di noleggio auto propone un modello di mobilità rinnovata e diversificata.

Il viaggiatore deve percepire che è ancora possibile beneficiare della libertà di movimento, seppure con l’osservanza del distanziamento sociale. E il rent a car permette di ridurre i rischi di contagio, rispetto ad altri mezzi di trasporto e garantisce maggiore autonomia.

Ecco i punti salienti dell’offerta di Noleggiare:

– misure di sicurezza che vanno dai trattamenti di igienizzazione e sanificazione della flotta, a quella dei punti vendita, senza dimenticare lo staff e i clienti per i quali è previsto un kit di sicurezza

– cancellation policy flessibile fino a 48 ore prima della partenza, utile a rassicurare i viaggiatori il cui potere di acquisto è contratto rispetto al passato e che, sempre di più, chiedono garanzie

– formule di noleggio all inclusive comprensive di coperture che prevedono l’azzeramento della franchigia in caso di danno e furto e servizi accessori come il one way e il guidatore addizionale; prezzo chiaro e senza costi aggiuntivi.

Per il trade, la società ha elaborato una campagna di partnership, visualizzabile nell’area partner del sito ufficiale, valida per tutto il mese di maggio, che prevede il riconoscimento di una commissione straordinaria ed elevata rispetto agli standard di settore, per tutto il 2020.

“È un momento cruciale per tutti e in particolare per le agenzie di viaggi alle quali è richiesto sempre di più, il ruolo di consulenza, oltre a un servizio di personalizzazione nell’organizzazione di viaggio che non è sempre remunerato in modo proporzionale”, spiega in una nota l’azienda.

Inoltre, aspettando il piano di comunicazione per rilanciare la destinazione Italia, Noleggiare sta elaborando pagine web volte a enfatizzare le bellezze delle regioni italiane con suggerimenti su possibili itinerari elaborati da partner come: Alpitour Incoming, Mastergroup, Valentour, Imperatore Travel e molti altri.

La società lavorerà al fianco dei partner con iniziative promozionali e campagne di advance booking per i viaggiatori desiderosi di prenotare le vacanze italiane nel 2021.