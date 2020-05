Nobis mette in campo la polizza Filo diretto Hotel

Un prodotto assicurativo che si rivolge alle strutture ricettive e agli operatori turistici specializzati che vogliono tutelare i clienti anche in caso di eventuale infezione da Covid-19, prima e durante il soggiorno alberghiero. Nobis Filo diretto Assicurazioni lancia la polizza Filo diretto Hotel, pensando a un’estate all’insegna del turismo di prossimità.

Come spiega l’azienda, “le strutture ricettive italiane, già gravate da pesanti oneri dovuti al prolungato lockdown, si ritroveranno nella situazione da un lato di dover garantire la sicurezza di tutti i loro clienti e dall’altro di rassicurare chi, pur desiderando programmare la vacanza, teme per eventuali nuove emergenze”.

Da qui la proposta di un prodotto pensato per tutelare chi prenota un soggiorno presso alberghi, B&B, agriturismo e residence. Una polizza sottoscrivibile in forma collettiva e con durata annuale, che assicura una protezione a 360° verso i principali accadimenti dannosi e gli imprevisti che possono verificarsi prima e durante la permanenza del cliente, anche e soprattutto in occasione di infezione da Covid-19.

«In un clima di grande difficoltà per le strutture ricettive e di incertezza generalizzata per le persone comuni che non sanno ancora se potranno prenotare o meno una vacanza estiva, abbiamo voluto predisporre un prodotto che potesse adeguarsi alle necessità degli operatori e degli stessi viaggiatori – sottolinea Stefano Pedrone, responsabile direzione Turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni – Con Filo diretto Hotel ci poniamo al fianco dei primi, per offrire un vantaggio competitivo e aiutarli a stimolare la voglia di viaggiare con garanzie che rendono il soggiorno ancora più sicuro; dall’altro siamo vicini alla gente che vuole lasciarsi alle spalle questi mesi di isolamento, eliminando ansia, incertezza e preoccupazione legate al pensiero di dover annullare la vacanza in seguito a un eventuale contagio da coronavirus».

La polizza Filo diretto Hotel non prevede limiti di età e offre: copertura per le spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione, anche per motivi legati a un’infezione da Covid-19; la ripetizione del soggiorno; le spese per eventuali cure mediche e per il rientro/trasporto sanitario, la diaria da ricovero e l’indennità di convalescenza, ma anche l’assistenza domiciliare per i familiari che restano a casa.

Inoltre, i clienti delle strutture ricettive che hanno sottoscritto la polizza potranno beneficiare di ulteriori prestazioni di assistenza alla persona, all’abitazione e al veicolo, oltre ad essere tutelati in caso di furto del bagaglio.