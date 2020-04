Nobis Filo diretto lancia la polizza a data aperta

Una polizza a data aperta è la risposta di Nobis Filo diretto Assicurazioni all’emergenza Covid-19: in linea con le norme introdotte dal governo per tutelare chi ha prenotato un viaggio in questo periodo di emergenza, che prevedono la possibilità per il cliente di ricevere un voucher con il quale riprogrammare la partenza entro un anno, il prodotto assicurativo di Nobis avrà un’estensione della copertura identica a quella del pacchetto di viaggio in cui è inserito, proponendosi come una vera e propria polizza con data aperta.

Una prima mossa commerciale subito dopo la repentina chiusura delle sedi di Agrate Brianza e Borgaro Torinese causata dalla gravissima emergenza sanitaria, alla quale era seguita la forzata misura operativa di dotare tutto lo staff, inclusi la Centrale Operativa e il Servizio Medico, attivi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, dei necessari device per supportare agenzie di viaggi, tour operator e singoli viaggiatori anche in modalità smart working.

«Stiamo lavorando da casa – spiega Stefano Pedrone, responsabile direzione turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni – Per tornare operativi, non appena l’emergenza sarà finita, con nuove idee e logiche rinnovate, ma sempre con l’obiettivo di creare nuove opportunità, rafforzando la nostra collaborazione con gli operatori del turismo al fine di soddisfare nel migliore dei modi i nostri comuni clienti. Non è un caso che già prima dello scoppio dell’epidemia abbiamo voluto fortemente rilanciare la nostra polizza Filo diretto Easy, migliorandone il pricing e ampliando le garanzie annullamento, spese mediche e assistenza».