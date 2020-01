Nobis Filo diretto, commissioni esclusive in partnership con Nuovevacanze

Nobis Filo diretto Assicurazioni ha siglato una convenzione con il network turistico Nuovevacanze Travel Group. Il sodalizio prevede una serie di commissioni esclusive a favore degli affiliati di Nuovevacanze sulle vendite di Filo diretto Easy, la polizza viaggi individuale che risponde al bisogno di viaggiare sicuri in ogni occasione, alla quale si aggiungono sconti sulla sottoscrizione di altri prodotti sviluppati da Nobis Filo diretto Assicurazioni.

Tra questi ci sono Filo diretto Errecì, la polizza che tutela gli agenti di viaggi dalle responsabilità previste dalle leggi vigenti, tra cui Rc professionale, Rc verso terzi, Rc verso prestatori di lavoro e Rc viaggi studenteschi, e Filo diretto Protection, il prodotto assicurativo conforme al Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 e D. Lgs. N.62 del 21/05/2018) e alla Direttiva Ue 2015/2302 del 25/11/2015 pensato per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore.

«Siamo molto orgogliosi di aver siglato un accordo con Nuovevacanze Travel Group, un network che si sta affermando come una tra le aziende leader della distribuzione turistica in Italia – sottolinea Stefano Pedrone, responsabile divisione Turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni – Questa nuova collaborazione ci permetterà di incrementare la rete di partner e di ampliare ulteriormente il nostro peso specifico in un comparto per noi fondamentale come quello del Travel Insurance».

Il ceo di Nuovevacanze Travel Group, Corrado Lupo, spiega che «l’intesa con un partner come Nobis Filo diretto Assicurazioni darà la possibilità agli oltre 600 professionisti qualificati che compongono la nostra rete di offrire ai loro clienti prodotti individuali di alto livello, oltre a garantir loro la massima protezione attraverso la polizza Filo diretto Protection. Siamo certi che questa collaborazione garantirà importantissimi vantaggi a entrambe le parti».