Nobis Filo Diretto aggiorna tutte le polizze per la filiera turistica

Operativa h24, con i necessari device per supportare tour operator e agenzie, la presenza di Nobis Filo Diretto è oggi a tutto campo, adeguandosi da subito alle norme introdotte dal governo. Prima di tutto, c’è l’aggiornamento delle polizze collettive sottoscritte da t.o. e adv partner a copertura dei viaggi di propria organizzazione e l’inserimento gratuito di nuove garanzie e utili prestazioni di assistenza orientate a supportare i viaggiatori che potrebbero trovarsi a dover affrontare le conseguenze di un contagio da Covid-19. Tra i prodotti di spicco figura una vera e propria polizza “con data aperta” che prevede la possibilità per il cliente di ricevere dai tour operator un voucher con il quale riprogrammare la partenza entro un anno, con identica copertura.

È di pochi mesi fa, inoltre, il lancio della polizza Valeas Daily Coronavirus per tutti i titolari di un’agenzia di viaggi, con aiuto economico, servizi di assistenza in caso di eventuale ricovero dovuto a Covid-19, un’indennità di convalescenza di 3.000 euro e una diaria da ricovero di 100 euro al giorno fino a dieci giorni. Il prodotto offre inoltre un’assistenza gratuita post-ricovero.

Aggiornate e rinnovate anche le polizze collettive Filo Diretto Travel e Filo Diretto Tour, con una diaria giornaliera fino a 10 giorni, in caso di infezione diagnosticata durante il soggiorno che comporti un ricovero ospedaliero, per chi ha acquistato il pacchetto di viaggio. Il prodotto offre inoltre un’assistenza gratuita post ricovero, che comprende l’invio di un medico generico, il trasporto in ambulanza e il trasferimento dal domicilio al pronto soccorso o all’istituto di cura.

A completare la facilità d’accesso ai prodotti, l’applicazione mobile Con Nobis che permette di ricevere assistenza medica ovunque e in qualsiasi momento, grazie a una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

«Stiamo lavorando con l’obiettivo di creare nuove opportunità, rafforzando la nostra collaborazione con gli operatori del turismo – sottolinea Stefano Pedrone, responsabile direzione turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni – Non è un caso che già prima dello scoppio dell’epidemia abbiamo voluto fortemente rilanciare la nostra polizza Filo diretto Easy, migliorandone il pricing e ampliando le garanzie Annullamento, Spese Mediche e Assistenza. Un’attività a tutto campo per la filiera turistica con prodotti innovativi come Filo Diretto Hotel. Quest’ultima polizza sottoscrivibile in forma collettiva e con durata annuale, assicura una protezione a 360° verso eventi dannosi e imprevisti prima e durante la permanenza del cliente, e soprattutto in occasione di infezione da Covid-19 non prevede limiti di età e offre copertura per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione».

Nobis Filo Diretto, infine, ha aggiornato anche la polizza viaggi individuale Filo Diretto Easy, con l’inserimento gratuito di nuove garanzie e prestazioni di assistenza per i clienti delle adv colpiti da contagio da Covid-19.