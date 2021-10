Nobis fa il restyling alla piattaforma trade e presenta le nuove polizze













Nobis Assicurazioni parteciperà alla 58ª edizione di Ttg Travel Experience e presenterà agli addetti ai lavori la sua gamma di soluzioni nel settore del travel insurance.

La partecipazione alla fiera di Rimini è, inoltre, occasione per anticipare il restyling della piattaforma informatica riservata ad agenzie di viaggi, tour operator, incentive house e operatori del business travel, implementata nella sezione dedicata alla preventivazione e alla vendita dei prodotti con una serie di interessanti aggiornamenti.

«Crediamo che l’edizione 2021 del Ttg rappresenterà il momento topico per la ripresa del turismo – dichiara Stefano Pedrone, responsabile divisione turismo di Nobis Assicurazioni – E come è da sempre nel nostro modus operandi, offrire ai nostri partner servizi sempre innovativi e di qualità, stiamo operando con il duplice obiettivo di mettere a disposizione del mercato prodotti ancora più adeguati alle esigenze della programmazione a un pricing invariato o addirittura ribassato in alcuni casi».

«Gli operatori – continua Pedrone –potranno inoltre continuare a contare sulle nostre coperture assicurative correlate alla pandemia, tra le quali l’interruzione a seguito di quarantena, e sugli strumenti di flessibilità del prezzo e incentivazione alla vendita, come la funzione “Decidi tu il premio”».

Tra le novità su cui la compagnia sta lavorando: l’annullamento viaggio differenziato a seconda dei servizi (vettore-ricettivo-pacchetto) con pricing abbassati; la polizza Incoming specifica per lo straniero che prenota l’Italia; la polizza Tour & Travel stand alone per organizzatore occasionale o per gruppi organizzati di volta in volta.

Nobis Assicurazioni è al Padiglione A3, Stand 87.