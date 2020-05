Nobis e Filo diretto aggiornano le polizze di viaggio collettive

A partire dal 25 maggio, chi prenota un viaggio organizzato presso un tour operator o un’agenzia di viaggi partner di Nobis Assicurazioni e Filo diretto Assistance potrà contare, in caso di contagio da Coronavirus, su specifiche garanzie e prestazioni di assistenza.

Sono state infatti aggiornate le polizze collettive sottoscritte da t.o e adv partner a copertura dei viaggi di propria organizzazione. Il restyling prevede l’inserimento gratuito di nuove garanzie e prestazioni di assistenza orientate a supportare i viaggiatori che potrebbero trovarsi a dover affrontare le conseguenze di un contagio da Covid-19.

Nel dettaglio delle garanzie, in caso di infezione diagnosticata durante il soggiorno che comporti un ricovero ospedaliero, chi ha acquistato il pacchetto di viaggio riceverà una diaria giornaliera fino a dieci giorni. Se l’evoluzione della patologia si traduce in un ricorso obbligatorio alla terapia intensiva, il viaggiatore potrà anche beneficiare, in fase di dimissione dall’istituto di cura, di un’indennità da convalescenza. Inoltre, la garanzia Spese Mediche si arricchisce di un rimborso spese per indagini diagnostiche effettuate in seguito alla positività da coronavirus.

L’aggiornamento delle polizze collettive Filo diretto Tour e Filo diretto Travel prevede l’erogazione di prestazioni di assistenza da parte della centrale operativa di Nobis Assicurazioni, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

In caso di ricovero ospedaliero per infezione da Covid-19, il personale medico specializzato metterà a disposizione un consulto psicologico e un servizio di Second Opinion che dia la possibilità di ottenere un secondo parere circa il percorso diagnostico e terapeutico intrapreso. Per la degenza è prevista l’attivazione di un abbonamento temporaneo a servizi di streaming video o, in alternativa, alla lettura di un quotidiano online.

La centrale operativa offrirà anche l’invio di un pediatra presso il domicilio per supportare i genitori che non riescono a reperirlo in altro modo (esclusivamente per viaggi in Italia), un servizio telefonico informativo per consentire al viaggiatore, in caso di necessità, di ottenere i numeri di telefono istituiti dalle autorità ed effettuare eventuali segnalazioni, ma anche il blocco e il duplicato della carta di credito in caso di furto, rapina o smarrimento avvenuto durante la vacanza.

Infine, per le polizze Filo diretto Travel, che comprendono la garanzia annullamento viaggio, è stata espressamente prevista l’infezione da coronavirus tra i motivi che danno diritto al rimborso.