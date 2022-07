No al terrorismo fiscale













È vero, è tempo di bilanci, esterometro, dichiarazioni varie, obbligo del Pos. Non è solo il periodo delle chiusure contabili dell’esercizio 2021, ci sono anche continue modificazioni alle norme fiscali in senso sempre più restrittivo. Ma non si può perseguitare l’imprenditore con il terrorismo fiscale.

Dai bilanci 2020 e 2021 delle agenzie di viaggi è difficile che il Fisco possa spremere qualcosa, visto il quasi totale lockdown delle due intere annualità. Ma bisogna essere consapevoli che l’ingente aumento del debito pubblico contratto durante l’emergenza Covid-19, cui si aggiunge ora il tanto sbandierato Pnrr da 230 miliardi che sempre aumento del debito è, da ora in avanti andrà restituito e per questo il Fisco cercherà di scovare ovunque redditi da tassare.

Pagamenti Pos: arrivano le sanzioni. Dal 1° luglio 2022 sono state introdotte le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti col Pos. Senza alcuna considerazione sulla specifica economia delle agenzie di viaggi, caratterizzate da elevati volumi finanziari e bassi margini, per cui la sola commissione sugli incassi è in grado di mangiarsi in partenza quel misero 2% o 3% sul volume delle vendite che le imprese sane possono cercare di portarsi a casa come utile finale al netto delle imposte.

Abolizione dell’esterometro: quindi un adempimento in meno? Niente affatto, perché dal 1° luglio 2022 le fatture degli acquisti provenienti dall’estero vanno assoggettate ad autofatturazione e poi inviate in formato Xml al Sistema di Interscambio, come le fatture emesse. Assoggettandole per di più ad integrazione Iva con il meccanismo del reverse charge. Per fortuna per le agenzie di viaggi è possibile, con alcuni leciti accorgimenti, limitare il perimetro delle operazioni da autofatturare, ma torneremo sull’argomento specifico in una prossima newsletter.

Di fatto il Fisco sta cercando di imbrigliare ogni attività economica, anche quelle delle piccole e micro imprese, in una selva di file elettronici con i quali vuole monitorare e tassare ogni battito che respira. E questo non può che incutere preoccupazione e anche paura in chiunque cerchi di svolgere qualsiasi attività necessaria alla propria sussistenza.

È quindi necessario un lavoro di analisi mirata delle norme al fine di trovare quelle vie di semplificazione che, applicate alle imprese agenzie di viaggi, non creino spavento e ulteriori complicazioni nel lavoro e le lascino lavorare in pace per quel poco che sarà possibile.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 22 luglio 2022, n. 70

