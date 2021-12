Niente proroga per il Bonus Vacanze, ultimi giorni per l’utilizzo













Niente proroga per l’utilizzo dei Bonus Vacanze: quindi i richiedenti che hanno ottenuto il voucher (le richieste andavano inoltrare entro il 31 dicembre 2020) potranno beneficiare del bonus entro il 2022.

Il voucher fino a 500 euro permette di fruire di detrazione o sconto per il pagamento di servizi e/o di pacchetti turistici relativi al territorio italiano erogati da strutture alberghiere, bed and breakfast, agriturismi, agenzie di viaggi e tour operator.

Coloro che possono usufruire dello sconto sui servizi turistici e della relativa detrazione, sono i contribuenti che fanno parte di nuclei familiari con un Isee inferiore a 40.000 euro che hanno richiesto e ottenuto il beneficio entro la scadenza del 31 dicembre 2020.

Il beneficio accessibile entro il 2022 consiste in uno sconto sull’importo dovuto per il pagamento di servizi e pacchetti turistici per l’80 per cento e per il restante 20 per cento in una detrazione da inserire nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato utilizzato il voucher.