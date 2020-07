Nicolaus-Valtur annuncia il piano trasporti per l’estate

Nonostante una stagione estiva partita con notevole ritardo, anche per il 2020 i brand Valtur e Nicolaus Club hanno riconfermato un importante network di collegamenti di trasporto, fatto di oltre 35mila tratte aeree disponibili, a cui si sommano 5mila tratte navi per raggiungere i villaggi del gruppo.

La Sardegna, come ogni anno, è la regione maggiormente servita con i voli speciali e di linea in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa, a cui si aggiungono le novità di Milano Linate e Roma grazie alla collaborazione con Alitalia. A questi si sommano le partenze da Bergamo, Torino, Verona e Venezia. Tutti i voli, come da consolidata strategia dell’operatore, sono calendarizzati il sabato e la domenica. All’insegna della flessibilità anche il trasporto marittimo, con traghetti in partenza in giorni differenti della settimana per combinazioni multiple di soggiorno. Non da meno le risorse dedicate alle altre regioni con voli da differenti aeroporti per agevolare i flussi dal nord.

La consistenza del piano è supportata da diverse promozioni: una su tutte la promo Ancora più bonus, su voli e traghetti, valida fino al 31 luglio e sempre cumulabile, per i soggiorni in Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria, con il Bonus Vacanze previsto dal decreto Rilancio che arriva fino a 400 euro a pratica.

«Anche in questa fase di alta stagione, alla luce dello scenario anomalo del 2020, che oltre alla filiera turistica ha penalizzato i viaggiatori e le adv, abbiamo deciso di rilanciare formule di risparmio davvero molto convenienti. Come ci auguravamo, il trasporto aereo si è semplificato e sta tornando praticamente alla normalità: siamo, pertanto, sicuri che la Sardegna e la Sicilia saranno assolutamente favorite dalla combinazione tra il nostro imponente piano trasporti e la cumulabilità di tutti gli sconti garantiti da noi e rafforzati dal Bonus Vacanze statale», commenta Marco Sillani, responsabile reparto trasporti del Gruppo.

Fittissima la rete voli per la Puglia al servizio dei sette Nicolaus Club della regione (inclusa la new entry Barone di Mare), con partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona ogni domenica. Agevolazioni anche per la Calabria con il bonus volo per i trasferimenti da Malpensa legati alle vacanze nei due resort Valtur e nei due Nicolaus Club della regione.

«Stiamo tentando di agevolare al massimo le agenzie di viaggi nell’utilizzo del Bonus Vacanze nella formula intermediata, procedimento davvero molto complesso e che richiede ingenti energie interne per l’espletamento dei processi amministrativi. Lo facciamo con grande entusiasmo e senso di responsabilità, senza tirarci indietro, nell’ottica di favorire le partenze dei clienti ed essere concretamente al servizio di ogni segmento della filiera», gli fa eco Isabella Candelori, direttore commerciale Gruppo Nicolaus.