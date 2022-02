Nicolaus torna in Spagna: tre new entry tra Canarie e Baleari













I fratelli Pagliara raddoppiano sul Meditteraneo e dopo lo sbarco in Grecia con il brand Valtur ora annunciano tre new entry nella collezione Nicolaus Club sulle isole spagnole (Canarie e Baleari).

Per l’arcipelago atlantico, la novità è il Nicolaus Club Monica Beach a Fuerteventura, mentre per quello mediterraneo i nuovi prodotti sono il Nicolaus Club Occidental Ibiza, nell’omonima località, e il Nicolaus Club Sol Palmanova a Palma de Mallorca.

Il Nicolaus Club Monica Beach è un esclusiva per il mercato italiano e sorge sull’ampia spiaggia di sabbia di Costa Calma. Anìche il Club Occidental a Ibiza è un’esclusiva per l’Italia e si trova nella parte a nord della destinazione e dista 350 metri dalla cala di sabbia di Es Torrent e a soli 6 km da San Antonio. Il resort offre ai suoi ospiti il wifi gratuito ad alta velocità in tutta la struttura e uno smart wall presso la reception, che permette di consultare in ogni momento i servizi messi a disposizione, nonché tutte le informazioni sull’isola. Il nuovo club a Ibiza, infine, prevede una formula all inclusive valida fino alle 24.00, e le offerte family oriented.

La seconda new entry alle Baleari, il Nicolaus Club Sol Palmanova, strategicamente posizionato sulla costa nord-occidentale dell’isola di Palma de Mallorca, sorge a circa 100 metri dalla spiaggia di Palmanova da cui prende il nome. anche questa struttura prevede l’all inclusive che accompagna gli ospiti durante tutto l’arco della giornata (dalle 10:00 alle 24:00) e la forte competitività delle proposte per il target famiglia, grazie alla gratuità del soggiorno sempre attiva per il primo bambino.

Per tutte e tre le nuove proposte, infine, sono previsti i plus a marchio Nicolaus: “alta reputazione e notorietà sul mercato italiano; alto valore aggiunto offerto alle famiglie, grazie alla presenza di camere family, di aree giochi attrezzate e riservate ai più piccoli per i quali non mancheranno le attenzioni nemmeno in ambito ristorazione; la completezza della formula all inclusive e la garanzia di qualità derivante dal far parte di rinomate catene alberghiere internazionali”.

«Tutto il Gruppo Nicolaus sta crescendo moltissimo anche all’estero e, come abbiamo sottolineato più volte, siamo solo all’inizio. Quello che ci dà soddisfazione, quindi, non è solo il risultato del potente lavoro di scouting attivato, ma la credibilità, puntualmente riscossa presso i grandi gruppi internazionali, che ritrovano la loro vision e mission nella filosofia del nostro Gruppo e nella nostra strategia di crescita, senza tralasciare l’apprezzamento per i nostri format», ha commentato Michele Matone, product manager international sulla Spagna per il Gruppo.