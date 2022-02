Nicolaus rafforza il commerciale con tre new entry













Il Gruppo Nicolaus annuncia l’inserimento di tre nuove figure nella squadra commerciale rafforzando, quindi, il presidio delle relazioni con il comparto delle agenzie di viaggi. le new entry sono Patrik Bonomo per l’area Veneto e Friuli Venezia Giulia; Christian Morico per Lazio, provincia di Cagliari e provincia di Terni; e Gaetano Caminita per la Sicilia.

“La decisione di fare crescere il team sales risponde proprio al desiderio di rafforzare ulteriormente la relazione con il trade, in cui tutto il Gruppo crede fortemente in qualità di realtà chiave per tutto il settore del tour operating”, sottolinea la nota dell’operatore.

«Grazie all’arrivo di altre tre figure professionali e fortemente motivate, continuiamo a perseguire la strada di affiancare le agenzie, anche in questo momento di ripartenza, presidiando con una forza vendite di alto profilo quasi tutto il territorio nazionale – ha commentato il direttore commerciale, Isabella Candelori – Proseguono, sì, quindi, gli investimenti nella tecnologia più sofisticata per fornire alle agenzie strumenti di lavoro rapidi e precisi, ma anche nelle risorse umane perché la profilazione tailor made di esigenze, obiettivi e prospettive, specialmente in un momento come quello attuale, è fondamentale e può avvenire solo attraverso la concretezza di uno scambio tra persone».