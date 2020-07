Nicolaus, privacy e sicurezza con l’offerta Raro Villas

È forte la richiesta di abitazioni private e il Gruppo Nicolaus punta dritto all’offerta del brand Raro Villas, che offre una vasta scelta per la locazione in affitto breve di ville, masserie e trulli, con piscina privata, nonché una selezione di dimore di pregio.

Il tutto con un booking che permette l’annullamento entro otto giorni dalla conferma, con rimborso totale della caparra. Pur caratterizzato dal core business villaggistico, il Gruppo guidato dai fratelli Pagliara ha sempre dato importanza alla diversificazione del prodotto, dedicando un’attenzione privilegiata alla Puglia e, in uno scenario come quello attuale, la scelta di spingere su Raro si è rivelata oculata, garantendo privacy e “un livello di servizio modulato sulle specifiche richieste di una clientela molto esigente”.

Il portfolio Raro conta 750 proposte per affitto breve in differenti aree del territorio, di cui circa 100 in Puglia: Top Raro Villas, Finest, Special e Classic le quattro tipologie per servire i clienti con differenti disponibilità di budget, a cui si affianca Scelte per voi, che raggruppa proprietà di host professionisti.

La formula include servizi selezionati per sfruttare al meglio l’offerta e le peculiarità del territorio: escursioni, noleggio auto e barche, trasferimenti (anche in elicottero), visite culturali e corsi tematici, con particolare attenzione all’enogastronomia.