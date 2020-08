Nicolaus, più voli charter sulla Sardegna ad agosto

Il Gruppo Nicolaus, guidato dai fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, per la seconda volta nella stagione, potenzia il volato della Sardegna con un importante volume di posti che somma ulteriori 2.500 disponibilità a quelle già esistenti.

Con questa operazione – dopo aver riconfermato al momento della riapertura delle vendite a fine maggio, tutti i contingenti già contrattualizzati charter e linea garantita da Malpensa, Verona, Bergamo, Torino, Venezia e Roma – l’operatore immette un secondo charter per tutte le domeniche di agosto e settembre da Malpensa per Olbia, apre le vendite anche da Linate con Alitalia e aumenta il numero dei posti da Verona e Bergamo.

Per sostenere ulteriormente le richieste delle agenzie sotto partenza, sono stati, inoltre, attivati contingenti di posti per le partenze di mercoledì da Malpensa per Olbia, a partire dal 12 agosto e per tutto il mese.

«La disponibilità di posti volo aggiuntivi, soprattutto per questa stagione partita in ritardo, è assolutamente necessaria per dare la possibilità alle agenzie di poter contare su una scelta garantita di prodotto sino all’ultimo istante. La decisione di mantenere gli uffici booking aperti 7 giorni su 7 e di attivare un sistema di teleprenotazione fortemente performante ci stanno permettendo di essere concretamente al fianco delle adv davvero in ogni momento», dichiara Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo.

«È una stagione molto complessa e, da un certo punto di vista, fortemente stimolante. Abbiamo già dovuto prendere, con i nostri amministratori e con i nostri albergatori partner Iti Marina e Lindbergh Hotels, decisioni difficili in tempi in cui lo scenario era davvero complesso da prevedere. E ora continuiamo a sostenere la domanda, con operazioni decise e coraggiose: oltre che per noi, la Sardegna è un patrimonio per l’Italia del turismo. Siamo orgogliosi di dimostrare con i fatti il nostro senso di responsabilità nei confronti dell’isola e dei nostri partner albergatori sardi», aggiunge Paola Coccarelli, product manager Mare Italia.