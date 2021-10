Nicolaus lancia la versione maxi dei Crazy Days













Il Gruppo Nicolaus prepara il 2022 e ribadisce al mercato la volontà di dare un forte impulso alla ripresa del settore. Come? Con la versione maxi della promozione “Crazy Days of Summer” attiva su una selezione di prodotti dei brand Valtur e Nicolaus Club.

A marcare il carattere deciso dell’iniziativa, in primo luogo, la durata, con il termine fissato al 31 dicembre e l’assenza di restrizioni in merito all’arco temporale delle prenotazioni: sarà applicata, infatti, indistintamente per tutte le partenze comprese tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2022.

«L’estate ci ha premiati, nonostante tutte le incertezze e un avvio a dir poco in salita in relazione anche ai vuoti legislativi. Il mercato, quindi, è pronto a rispondere e noi vogliamo sostenere questa risposta con entusiasmo, incisività e vicinanza nei confronti delle adv, dando loro strumenti veramente forti, pensati per supportare con grande concretezza il desiderio di tornare serenamente in vacanza e a viaggiare. E per questo la nostra terza edizione dei Crazy Days of Summer è davvero la più conveniente di sempre», commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Gruppo Nicolaus.

Uno degli elementi più importanti della promo è quello che riguarda il fronte della distribuzione: tra i plus da mettere in evidenza figura il riconoscimento della commissione piena per cluster, che non subirà riduzioni in relazioni al fatto che le vendite riguardano una promozione.

Ulteriore vantaggio per le agenzie anche la commissione del 10% sull’acquisto delle polizze facoltative Viaggia Sicuro Plus, Viaggia Sicuro Extra e Covid di Europ Assistance, che tra le formule di tutela aggiuntive contempla anche la garanzia di rimborsi totali dei costi sostenuti, senza franchigie, fino a 30 giorni dalla partenza.

Ipervalorizzati anche i voucher (quasi del tutto utilizzati, nel caso del Gruppo) in possesso dei clienti, che saranno riconosciuti al 110% del loro valore effettivo e che potranno essere ceduti a terzi o alla stessa agenzia.

Benefit molto importante, inoltre, a vantaggio del cliente, la flessibilità offerta dalla formula “Liberi di ripensarci”, che consente di annullare la partenza fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza senza penali di annullamento. Chi deciderà di approfittare dei Crazy Days avrà poi la garanzia del prezzo bloccato.

«Oltre alla convenienza, comunque, abbiamo voluto dare continuità alle scelte dello scorso anno non pensando solo ai vantaggi misurabili per chi deve prenotare, ma anche a quelli riservati alle adv, a cui dobbiamo un riconoscimento per il grande lavoro svolto la scorsa estate. Abbiamo deciso, quindi, come è stato fatto nel 2020 di mantenere la commissione piena e di dare una commissione anche sulle polizze integrative, che sono per il cliente una tranquillità in più. E proprio per capitalizzare al massimo un insieme così composito di vantaggi, rispetto al 2020, abbiamo voluto ampliare la finestra temporale in cui è valida la promozione, protraendone la durata fino al 31 dicembre», conclude Candelori.