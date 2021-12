Nicolaus lancia il dynamic packaging hi-tech













Il Gruppo Nicolaus lancia la prima delle novità messe in calendario per il periodo invernale: si tratta del servizio di dynamic packaging che inaugura un nuovo modo di fare tour operating, grazie a una sofisticata architettura tecnologica integrata alla piattaforma proprietaria HelloBook.

Il dynamic packaging di Nicolaus si configura, dunque, come un’innovativa soluzione che crea e propone in real time tantissime soluzioni che combinano le differenti opzioni di soggiorno con un’ampia gamma di proposte di trasporto. Il tutto direttamente composto in piattaforma e prenotabile con un clic, con l’assistenza, l’acquisto del posto e l’assicurazione sempre inclusi nel prezzo.

In quest’ottica la distribuzione potrà, quindi, con un’unica ricerca, scegliere tra due tipologie di pacchetto: il Comfort per viaggiare senza pensieri; Smart se si preferisce una proposta di vacanza flessibile ed essenziale, senza rinunciare a una serie di comodità e garanzie quali assicurazione, bagaglio in stiva e acquisto del posto. Proprio in base ai pacchetti si avrà un filtro che permette di avere immediatamente le diverse opzioni più adatte alla situazione.

Seguendo la propria filosofia, il Gruppo Nicolaus mette il rapporto con il trade al centro dell’iter progettuale. L’agenzia potrà, infatti, ricalcolare facilmente il preventivo in qualsiasi momento anche dopo i 15 minuti a disposizione per la conferma; valutare i valori commissionali già in fase di ricerca, così come i costi in loco e quelli di acconti dovuti e penali di annullamento, sulla base delle differenti fasce temporali.

«Abbiamo detto che sarebbe stato un inverno foriero di importanti novità e questa è solo la prima. Saranno mesi davvero densi e ne siamo felici. Questo periodo complesso non ci ha fermati e abbiamo continuato a lavorare per dar forma ai progetti che ci eravamo prefissati di realizzare», afferma Roberto Pagliara, presidente Gruppo Nicolaus.

«Comunichiamo con molta soddisfazione la nascita del nuovo dynamic packaging proprietario creato in-house da Nicolaus, poiché il suo contenuto tecnologico è davvero poderoso e permette alle adv di lavorare in grande velocità e con la certezza di proporre soluzioni garantite qualitativamente e sotto il profilo della competitività. La nostra piattaforma, in quest’ottica, non è l’ennesimo aggregatore che si presenta sul mercato, ma costituisce una rivoluzionaria infrastruttura tecnologica su cui si poggerà un nuovo mo(n)do di fare tour operating nei prossimi anni», commenta Tonio Vilei, chief digital officer del Gruppo.