Nicolaus lancia i suoi bonus vacanza per le adv

Una gamma di benefit a disposizione di agenzie di viaggi e clienti per permettere di risparmiare all’atto della prenotazione sulla spesa della vacanza. È quanto fatto dal Gruppo Nicolaus che, in attesa che si renda applicabile (e se ne chiariscano definitivamente gli aspetti) il Bonus Vacanze, ha attivato tre tipologie di sostegno per le prenotazioni fino al 30 giugno che contribuiscono ad ammortizzare le spese relative ai trasferimenti per l’estate 2020.

Partiamo dal Bonus Nave di 100 euro a camera, che si somma alle promozioni già previste per i traghetti diurni con auto gratuita dei due vettori Tirrenia, Moby e la promozione di Grimaldi con concessione della cabina interna gratis sulle corse diurne, rendendo il trasporto marittimo delle famiglie fortemente competitivo ed economico. Fino al Bonus Volo, sempre di di 100 euro a camera, che può essere sommato anche alle mini quote volo dei bambini.

E ancora, si arriva al Bonus Auto (fino a 100 euro a camera), che prevede un contributo per gli spostamenti verso il sud di tutti coloro che decideranno di utilizzare i mezzi propri. Questo bonus è particolarmente rilevante per le strutture selezionate in Calabria.

Ogni bonus è sempre abbinabile ai listini promozionali, alle quote last minute e alla promozione bambino gratis in villaggio. Inoltre, vengono riconfermate la flessibilità sulle penali per un’eventuale cancellazione fino a 14 giorni dalla data di partenza, la possibilità di rimborso integrale per cancellazioni direttamente connesse alla pandemia e la concessione della polizza Viaggia Sicuro di Europ Assistance.

«L’impegno da parte nostra per rilanciare il settore e supportare una stagione caratterizzata dall’incertezza è massimo. Abbiamo chiesto alle istituzioni chiarezza, quale primo strumento di aiuto per il turismo: i termini per il Bonus Vacanze non sono ancora definiti con chiarezza soprattutto per il lavoro della filiera, le settimane passano e allora giochiamo d’anticipo con un nostro bouquet di vantaggi di carattere economico e non solo per tirare la volata al mese di luglio», commenta Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo Nicolaus.