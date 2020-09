Nicolaus lancia i pacchetti flessibili “Essenza” per l’Italia

Il Gruppo Nicolaus punta sulla flessibilità anche post estate e lancia “Essenza”: nuovissimi pacchetti ed esperienze alla scoperta di destinazioni italiane, creati per allungare dolcemente la stagione con prodotti smart e dal forte appeal esperienziale.

Proposte fuori dalle consuete logiche di mercato, più vicine al tailor made, con l’idea di break di qualche giorno, strutturati per momenti di rottura della routine in un anno complesso come il 2020. Nicolaus ha pensato di valorizzare ulteriormente la programmazione, offrendo alla distribuzione proposte caratterizzate da una unique selling proposition, agili e dai costi competitivi.

Tra i plus, la capacità di favorire un allungamento senza forzature della stagione estiva o occasioni di viaggio in autunno e in inverno, portando nuova linfa al mercato della vacanza italiana e alle agenzie di viaggi, e venendo, al tempo stesso, incontro alle esigenze di un viaggiatore che desidera concedersi una parentesi di libertà e bellezza.

«Come immaginavamo, in un anno come questo, la possibilità di vivere una vacanza senza vincoli e gabbie forzate è stata apprezzata ancora di più dai nostri clienti – commenta Fabio Piraino, responsabile commerciale area gruppi – Abbiamo deciso di creare anche in alta stagione proposte flessibili e con durate slegate dai moduli settimanali e il mercato ha apprezzato. Abbiamo voluto arricchire le nostre proposte experience per allungare la stagione estiva e stimolare occasioni di viaggio anche per l’autunno e l’inverno, sfruttando le aree con un clima particolarmente mite e ricche di risorse sia per viaggi singoli sia di gruppo».

Le mete saranno prevalentemente nelle regioni del sud Italia, con Puglia e Sicilia tra le protagoniste, e il format dei pacchetti, oltre a essere flessibile per numero di notti e concezione, includerà un incontro autentico con il territorio attraverso un’esperienza legata a un luogo in particolare, al food & beverage, a produzioni caratteristiche, al folklore locale e agli eventi speciali.

Immancabili per la programmazione di “Essenza” destinazioni quali la Basilicata, con visita a Matera, e la Campania con idee di viaggio pensate per esplorare la costiera.

L’impostazione del prodotto è ideale, inoltre, per le festività natalizie e saranno presto disponibili i pacchetti dedicati al Natale e al Capodanno.

Le strutture interessate saranno 3 e 4 stelle di qualità, dimore di pregio e una selezione di Nicolaus Club: i clienti potranno scegliere tra differenti durate del soggiorno, tipologie di trattamento e sistemazioni, nonché decidere se acquistare un volo e/o un trasferimento o muoversi in modo indipendente. “The Endless Sicilian Summer”, “Late Summer in Puglia”, “Self Drive” sono solo alcune delle idee di viaggio che potranno essere identificate nella nuova sezione “Tour & Experience” del sito.

Legato al lancio di “Essenza” un piano di promozione che prevede la creazione di contenuti emozionali visivi e testuali per descrivere i pacchetti; lo sviluppo di newsletter ad hoc e di materiale promozionale dedicato, con locandine da inviare alle agenzie; la messa a punto di un’email per ogni pacchetto da inviare al cliente con la descrizione dettagliata, pricing, la quota comprende e non comprende, etc; l’attivazione di campagne social collegate a esperienze interattive con link alla pagina esplosa del pacchetto.

«Crediamo che in un anno come quello che stiamo vivendo, in cui molte persone hanno dovuto modificare le loro abitudini legate alle vacanze per differenti motivi, il mercato abbia bisogno di proposte nuove e all’insegna della libertà della clientela – conclude Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo Nicolaus – Abbiamo messo a frutto quello che sappiamo fare molto bene, potendo contare su una scelta eccellente di prodotto che include anche i nostri Nicolaus Club e su una consolidata capacità di saper far vivere il meglio di un territorio a chi viaggia con noi».