Nicolaus, il Club del Golfo è la new entry in Sardegna













Il Gruppo Nicolaus inserisce in programmazione un nuovo prodotto per il 2021 rafforzando l’offerta in Sardegna. Si tratta della new entry Nicolaus Club del Golfo, 4 stelle affacciato sul mare di Platamona, vicino ad Alghero.

L’operatore vuole così presidiare la parte nord-occidentale di una destinazione chiave come la Sardegna, offrendo una possibilità di soggiorno sull’isola a un prezzo accessibile per famiglie e ragazzi.

«Con soddisfazione, come annunciato, diamo seguito alla comunicazione delle new entry del 2021, frutto della collaborazione con una realtà votata alla qualità dell’esperienza quale Aeroviaggi – commenta Paola Coccarelli, product manager del Gruppo Nicolaus – La Sardegna è una zona di primario rilievo per tutti i brand del Gruppo Nicolaus ed è importante per noi poter arricchire l’offerta con una nuova struttura sul mare, a completamento del presidio territoriale dell’isola in una zona perfetta per scoprire la ricchezza del territorio, divertirsi e godersi le opportunità legate allo sport e alle bellezze del mare, nonché con un ottimo rapporto qualità-prezzo in una zona tutta da esplorare».

Oltre alla qualità dei servizi e delle dotazioni, Nicolaus mette in evidenza il valore aggiunto della posizione, all’interno del triangolo composto da Stintino, Alghero e Castelsardo.

Il trattamento associato al nuovo club sarà soft inclusive, con consumo illimitato, fino alle 23, presso il bar centrale e il bar della spiaggia, di bevande alla spina e caffetteria. La ristorazione prevede anche serate a tema e un’area esterna in cui cenare vista mare.

Le camere saranno 114 di differenti tipologie, in classico stile locale, distribuite su due piani. Plus per le famiglie e per gli amanti delle spiagge sconfinate di sabbia, il lido esclusivo e attrezzato: la struttura è sulla spiaggia e in pochi passi gli ospiti possono raggiungere la loro postazione mare.

In linea con tutti i Nicolaus Club, grande spazio sarà riservato alle attività per ogni età, con animazione diurna e serale dedicata ad adulti e bambini. Oltre all’utilizzo della piscina, sarà possibile partecipare a giochi, tornei, corsi collettivi. In tema di sport, l’offerta tennis, calcetto, beach volley, ping pong, bocce, minigolf, canoa e windsurf.

Una speciale attenzione sarà dedicata ai bambini che potranno incontrare Nicolino e le attività pensate per loro dalle equipe Nicolaus Club, nonché usufruire di una zona per loro dell’area pool.

«Grazie all’alto livello della qualità dell’impostazione, dei servizi, delle dotazioni e delle attività, possiamo mettere a disposizione delle agenzie di viaggi un prodotto garantito e ideale per soddisfare una clientela che desidera poter usufruire di un eccellente rapporto qualità prezzo – aggiunge Isabella Candelori, direttore commerciale Gruppo Nicolaus – Stiamo lavorando al piano trasporti, per poter dare al mercato ampia disponibilità di collegamenti dai principali porti ed aeroporti italiani con proposte pacchettizzate. Aprire il 2021 con una novità come questa, nonostante la complessità del momento e le prospettive incerte, è un ulteriore stimolo a dare il meglio».