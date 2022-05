Nicolaus Group verso i 100 milioni di fatturato













Il modello Pagliara funziona. Lo dimostra la buona tenuta dei numeri del bilancio 2021 del Gruppo Nicolaus, rivelati sull’onda della quadrimestrale: 65.000.000 di euro di fatturato con l’obiettivo di sfondare quest’anno il tetto dei 100 milioni, superando addirittura i livelli pre Covid.

«Abbiamo dominato il mercato, anziché rincorrerlo», commenta il fondatore e presidente della holding Giuseppe Pagliara, che ora punta «a centrare gli obiettivi». Il prossimo traguardo importante? «L’inaugurazione della montagna di Valtur con il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort e una nuova Collection di prodotto upscale».

“Nonostante l’avvio incerto e la discontinuità imposta dalla pandemia al ritmo delle prenotazioni, il Gruppo ha prodotto una performance brillante con un bilancio decisamente oltre le aspettative”, sottolinea l’azienda di Ostuni, in Puglia.

“L’ottima capacità di ripresa – si legge – è frutto anche di una politica commerciale flessibile e dalla parte delle agenzie di viaggi”.

I fattori chiave della ripresa che si preannuncia in questo 2022? Il ritorno a un advance booking “davvero sostenuto”; l’Italia meta centrale con un prodotto di alta qualità di prodotto; la ripartenza di mete importanti anche nei mesi di spalla come Mar Rosso e Tunisia; l’inserimento in programmazione di un Mediterraneo di prossimità con Grecia, Spagna e Croazia.

Un prodotto che l’azienda immagina “premiante” frutto di uno “straordinario lavoro di scouting” e di “attenti investimenti sul piano voli e trasporti”. “Fondamentali – spiega l’azienda – anche gli investimenti in tecnologia sul booking online, importanti per una profilazione in ottica tailor made, con la possibilità di pacchettizzazione dinamica dell’offerta”.

“Decisiva e strategica”, infine, “la diversificazione dei marchi con il debutto, accanto a Valtur e Nicolaus Club, di Turchese e della nuova veste di Raro”.