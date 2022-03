Nicolaus cresce in Calabria con il Solemare Village













Nuova affiliazione per Nicolaus Club che, con l’ingresso nella programmazione del Nicolaus Club Solemare Village di Capo Vaticano, aggiunge un altro tassello all’offerta in esclusiva dell’estate 2022.

La new entry conferma la centralità della Calabria nella progettualità dell’operatore e va a rafforzare la collaborazione con Master Group, società rinomata nell’ambito dei servizi di dmc calabresi, che lo scorso anno aveva affidato in esclusiva a Nicolaus la commercializzazione del resort Nicolaus Prime la Conchiglia Resort & Spa.

Tra i plus del villaggio figura la posizione panoramica, con una vista che spazia fino alle isole Eolie, spiaggia di sabbia e posizione privilegiata nella meravigliosa Baia del Tono.La dimensione non particolarmente estesa (circa 149 camere), la varietà legata all’intrattenimento, allo sport e alla ristorazione, l’ampia area pool con una vasca separata per i bambini e una vasca idromassaggio, nonché la scansione degli spazi, lo rendono ideale anche per le famiglie con figli di tutte le età. Le sistemazioni a disposizione degli ospiti spaziano, infatti, dalla formula doppie classic a quella family, adatte ad accogliere fino a 5 persone.

Pensando agli asset per la famiglia, è presente in struttura il Nicolino Team con la sua mascotte, che si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/6 anni e Nicolino mini club 6/12 anni.

«Con grande soddisfazione annunciamo al mercato questa nuova affiliazione, frutto della sinergia con una solida realtà quale Master Group che, dopo aver affidato al nostro Gruppo una raffinata struttura in esclusiva lo scorso anno, ha confermato di “sposare” il format e la visione imprenditoriale di Nicolaus – ha detto Gaetano Stea, direttore prodotto Gruppo Nicolaus – Con questo ingresso non è solo la programmazione calabrese ad arricchirsi con una struttura di qualità, che permetterà alla distribuzione di poter offrire un prodotto di ottimo livello, ma in generale quella del nostro Mare Italia».

«I risultati professionali ottenuti con Nicolaus non potevano che rafforzare questa partnership che sono certo sarà duratura e darà grandi soddisfazioni», conclude Lino Cangemi, general manager Master Group.