Nicolaus Club dà il via all’estate con il Garden Toscana Resort













L’estate dei Nicolaus Club parte con l’opening del Garden Toscana Resort, attivo dal 14 maggio e pronto ad accogliere i primi ospiti.

Dopo questo Nicolaus Club, il Gruppo guidato dai fratelli Pagliara annuncia che altri 19 apriranno i battenti distribuiti tra Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia, con una copertura capillare delle località più belle.

Impostato, anche grazie alla posizione in un’oasi naturalistica, per offrire un’esperienza olisticamente improntata al benessere, il Nicolaus Club Garden Toscana Resort aprirà proponendo interessanti novità. Lo sport avrà un’attenzione ancora maggiore con due nuovi campi da padel e un servizio di noleggio ebike.

Il Gruppo Nicolaus annuncia novità anche per la ristorazione. Il ristorante Il Gardenia #principionaturale sarà incentrato, infatti, su proposte interamente a base di materie prime biologiche e a KM0.

Ambientazione green per l’altro nuovo ristorante Il Boschetto, situato nel bosco prospiciente la spiaggia e caratterizzato da un raffinato menù à la carte.

Tra le nuove dotazioni, le colonnine di ricarica per vetture ad alimentazione elettrica e la connessione a banda larga, pensata soprattutto per il settore Mice e per chi desidererà combinare momenti di smart working e di relax.

«Con grande entusiasmo ufficializziamo l’inizio di una stagione che sembrava non arrivare mai. E lo facciamo con l’ambizione di poter offrire alla distribuzione e agli ospiti un’offerta rinnovata, nonostante tutto, attraverso investimenti importanti. Le novità del Nicolaus Club Garden Toscana Resort sono solo una parte del grande lavoro che, unitamente alle proprietà, abbiamo messo in campo per venire incontro al desiderio di vacanza dei nostri clienti e per garantire al mercato la qualità senza compromessi di cui necessita per ripartire», commenta Gaetano Stea, direttore prodotto e operations Gruppo Nicolaus.