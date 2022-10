Nicolaus, anche Turchese e Raro sbarcano a Mauritius

Sempre più Mauritius per Nicolaus. Dopo l’annuncio dell’ingresso in programmazione del raffinato Valtur Mauritius Long Beach, il Gruppo comunica l’approdo sull’isola dei due brand Turchese e Raro con una doppietta di prodotti generalisti.

Così, la bandiera del Turchese sventolerà sul 4 stelle Sunrise della catena Attitude, mentre il vessillo di Raro sul 5 stelle Le Meridien Ile Maurice. Denominatore comune: qualità dei servizi, bellezza del punto mare e flessibilità, con la possibilità di modulare durata del soggiorno e tipologia di trattamento sulla base dei desiderata dei clienti.

Il Sunrise Attitude di Turchese, in particolare, si affaccia sulla selvaggia e suggestiva costa orientale di Mauritius. È una struttura adults only in stile mauriziano costruita e arredata con materiali naturali come legno, pietra, paglia e ravenala, il cosiddetto “albero del viaggiatore. L’hotel è certificato Travelife Gold e fa parte del movimento Positive Impact avviato dal Gruppo con l’obiettivo di creare un turismo sostenibile proteggendo l’ambiente e sostenendo l’economia e la comunità locale.

Le Meridien Ile Mauritius di Raro, ideale per soggiorni romantici, è posizionato invece lungo 1 km di spiaggia sabbiosa sulla costa nord-ovest dell’isola. Recentemente ristrutturato, combina con raffinatezza un patrimonio di opere d’arte locali e uno spirito cosmopolita e contemporaneo. Conta 261 camere, molte delle quali affacciate sull’Oceano Indiano, capaci di restituire una sensazione di libertà. L’area Nirvana del resort è riservata agli over 16 ed è location perfetta per una vacanza di coppia.

«Mauritius è una delle mete regine del mare in inverno. Per questo abbiamo voluto costruire una programmazione articolata. Il mercato ha già dimostrato grande interesse e, grazie alla varietà dell’offerta, siamo uno dei player in evidenza sulla destinazione», afferma Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del Gruppo Nicolaus.