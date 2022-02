Nicola Bonacchi arruolato da Fiera Milano Spa













«Sono onorato di entrare a far parte di Fiera Milano Spa come direttore Hosted Exhibitions Business Unit. Sono pronto a lavorare con tutto il team per rafforzare il rapporto con gli organizzatori e sviluppare nuove opportunità di business per la città di Milano e il mondo fieristico». Con queste parole Nicola Bonacchi annuncia su LinkedIn il suo ingresso, con un ruolo di primo piano, nel polo fieristico meneghino.

L’ex manager Alitalia, compagnia per la quale ha rivestito per anni la carica di vice president International Markets diventandone uno dei volti-simbolo, è stato protagonista di una rapida comparsata nel Gruppo Uvet. Solo per poche settimane, infatti, ha ricoperto il ruolo di managing director Leisure, con il presidente Luca Patanè che di fatto gli aveva affidato network e tour operator di casa.

Poi l’uscita da Uvet, motivata dall’arrivo di un’offerta di lavoro più vantaggiosa. Quella di Fiera Milano, appunto.